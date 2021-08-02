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مهاجم الأهلي يقترب من «التاي سبور» بعد موافقة لجنة التخطيط

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مهاجم الأهلي يقترب من «التاي سبور» بعد موافقة لجنة التخطيط مهاجم الأهلي يقترب من «التاي سبور» بعد موافقة لجنة التخطيط

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اقترب أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، من الانتقال إلى فريق التاي سبور، المشارك في الدوري التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفتح النادي التركي خطوط اتصال مع إدارة المارد الأحمر ووكيل أعمال اللاعب منذ فترة طويلة وهو ما رفضه مسؤول الأهلي في البداية قبل أن تتم الموافقة المبدئية بعد زيادة المقابل المادي وتدخل لجنة التخطيط.

ومن المقرر أن يغادر أحمد ياسر ريان إلى التاي سبور على سبيل الإعارة لمدة موسم بنية البيع المباشر، ويرتبط اللاعب بعقد مع بطل أفريقيا لمدة 4 مواسم.

وأكدت لجنة التخطيط لمحمود الخطيب، أنه يمكن الاستفادة من مقابل اعارة ريان مادياً إلى جانب الخبرات التي سيكتسبها اللاعب من المشاركة الأوروبية، خاصة في ظل تالق المهاجم محمد شريف واستحواذه على مركز المهاجم في التشكيلة الأساسية للمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وكان نادر شوقي وكيل أعمال ريان قد قال في تصريحات تلفزيونية خلال وقت سابق أنه يبحث مع الأهلي مصير لاعبه في ظل العروض المقدمة من أحد الأندية التركية.

ويقدم أحمد ياسر ريان أداءً رائعاً خلال الموسم الحالي ويحتل وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 هدف خلف محمد شريف المتصدر بـ16 هدف.

المصرى اليوم

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