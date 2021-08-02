أخبار عاجلة

توقعات طقس الكويت غدا الثلاثاء 17 - 8 - 2021 .. استمرار لانتصار الموجة الحارة -
تعاون بين «تحيا مصر» والأورمان لتطوير 12 ألف منزل بـ400 ألف جنيه -
نتيجة الثانوية العامة .. بركات يتفوق على أبوتريكة -
كيف كان وضع نساء كابل في ستينات القرن الماضي ولماذا تهددهن «طالبان» -
رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها -
رئيس جامعة الأقصر يترأس اجتماع الدراسات العليا والبحوث -
مجلس الأمن يدعو لمحادثات من أجل تشكيل حكومة أفغانية جديدة -
شرطة جازان تضبط 81 امرأة بصامطة في تجمُّع مخالف لاحترازات كورونا -
"تمرَّن كرائد فضاء".. مبادرة تُطلقها الهيئة السعودية للفضاء -
وكيل تعليم مطروح: حركة التنقلات الأخيرة جاءت لتجديد الدماء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«المركزي»: «العملة كانت من أسباب حصول على (صفر) في تنظيم 2010»

Print
«المركزي»: «العملة كانت من أسباب حصول مصر على (صفر) في تنظيم كأس العالم 2010» «المركزي»: «العملة كانت من أسباب حصول على (صفر) في تنظيم 2010»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رد المهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع دار طباعة النقد، على الانتقادات التي وجهت إلى العملات البلاستيكية الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «العلامة المائية التي تضم كافة الألوان أعلى درجات التأمين، وعند تحريك العملة بزوايا مختلفة، تختلف الألوان»، معلقا «لو مسكت العملة بإيدك هتشوف لون فضي».

وأكد أن العلامة المائية تستهدف تأمين العملة عبر الهوليجرام، مشيرا إلى أن إصدار العملات البلاستيكية لن يمنع تداول نظيرتها الورقية.

وأشار إلى أن إصدار العملات البلاستيكية يستهدف التأمين قائلا «تداول العملة كان غير مقبولا للسياح لنقلها للميكروبات والجراثيم، وكان من أسباب حصول على صفر حينما تقدمت لتنظيم 2010»، موضحا أنه من الصعب تزوير العملة البلاستيكية بسبب درجة التأمين العالية.

وتابع «المطبعة الجديدة للعملات البلاستيكية تضم بعض الماكينات غير المتوفرة إلا في إنجلترا وكندا وأستراليا»، مؤكدا أن مصر أنفقت استثمارات كبيرة على المطبعة بهدف إصدار العملات بمصر، وتوفير الطباعة لدول المنطقة.

ولفت إلى أن البنك المركزي أعلن عن شكل نموذجي من العملة الجديدة، لرصد ردود أفعال المواطنين بشأنها، لافتا إلى أن العملة الورقية تطبع بتصميمها القديم.

وأوضح أن التحضير لطباعة فئة العشرة جنيه وصل إلى المراحل النهائية، مشيرا إلى أن بيوت خبرة عالمية شاركت في تصميم شكل العملة الجديدة.

وكشف «فاروق» أن العملة الجديدة لا تتأثر بالمياه، ولا تنقل أمراض، مؤكدا امتلاك مصر خبرة طويلة في طباعة النقود عبر أجيال متلاحقة.

ولفت إلى أن فترة طباعة العملة بإجراءاتها التأمينية تستغرق فترة من 15 إلى 21 يوما، ثم تحدد الفترة حسب إجمالي المبلغ المطبوع، موضحا أن العملة الجديدة تضم 15 طبقة من الألوان.

وأشار إلى أن طرح فئة العشرة جنيه سيكون تزامنا مع افتتاح المطبعة الجديدة خلال نوفمبر، لافتا إلى أن التغيير في شكل العملات الجديدة أمر وارد.

وأردف «تكلفة العملة الجديدة أعلى من التقليدية، لكنها أكثر أمانا وتحافظ على صحة الإنسان»، موضحا أن تصميم العملة بالهوليجرام متوافر في الجنيه الإسترليني وعملات أخرى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعاون بين «تحيا مصر» والأورمان لتطوير 12 ألف منزل بـ400 ألف جنيه

تعاون بين «تحيا مصر» والأورمان لتطوير 12 ألف منزل بـ400 ألف جنيه

ردا على الشائعات.. «الهجرة» تنظم زيارة إلى كاتدرائية «ميلاد المسيح» لوفد أبناء المصريين بالخارج

ردا على الشائعات.. «الهجرة» تنظم زيارة إلى كاتدرائية «ميلاد المسيح» لوفد أبناء المصريين بالخارج

بعد زيارتهم المسجد.. وفد أبناء المصريين بالخارج: «الفتاح العليم» إنجاز عظيم في العمارة الإسلامية

بعد زيارتهم المسجد.. وفد أبناء المصريين بالخارج: «الفتاح العليم» إنجاز عظيم في العمارة الإسلامية

مباشر المصري ضد سموحة .. صراع المربع الذهبي

مباشر المصري ضد سموحة .. صراع المربع الذهبي