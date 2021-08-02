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الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ الرئيس التونسي بأهمية استمرار عمل البرلمان لتونس وللمنطقة

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الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ الرئيس التونسي بأهمية استمرار عمل البرلمان لتونس وللمنطقة الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ الرئيس التونسي بأهمية استمرار عمل البرلمان لتونس وللمنطقة

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قالت الرئاسة التركية في بيان مساء يوم الاثنين إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ الرئيس التونسي قيس سعيد في اتصال هاتفي، بأهمية استمرار عمل البرلمان التونسي للمنطقة.

وأفاد بأن استمرار البرلمان التونسي بأعماله رغم كل الصعوبات أمر مهم لديمقراطية تونس والمنطقة.

وأكد أردوغان في اتصاله مع سعيد على أهمية الحفاظ على استقرار تونس وسلمها الداخلي الهام لاستقرار المنطقة.

وشدد الرئيس التركي على أن حماية الديمقراطية وضمان الحريات واحترام سيادة القانون في تونس أمور قيّمة للغاية.

جيدر بالذكر أن الرئيس التونسي أعلن مساء الأحد 25 يوليو تزامنا مع عيد الجمهورية جملة من القرارات، بينها إعفاء رئيس هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان لمدة شهر ورفع الحصانة عن النواب.

وأعقبت هذه القرارات عدة أوامر رئاسية شملت جملة من الإعفاءات والإقالات بينها إقالة وزير الدفاع ووزير العدل بالنيابة.

المصرى اليوم

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