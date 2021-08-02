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حقق البرومو الرسمي لفيلم الأكشن والخيال العلمي «موسي» بطولة كريم محمود عبدالعزيز، 3 ملايين مشاهد خلال 24 ساعة من طرحه، ومن المقرر طرح الفيلم رسميا في 11 أغسطس بدور العرض السينمائي.

«موسى» يقدم أول قصة روبوت في السينما العربية، من خلال طالب في كلية هندسة يخترع ليساعده في أمور شخصية، لكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة. الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

«موسى» بدأ تصويره أكتوبر الماضي بعد عامين من التحضير والكتابة، لكنه توقف نظرا لانتشار جائحة كورونا، قبل أن يستأنف التصوير مرة أخرى، ويشهد التعاون الثاني على التوالي بين بيتر ميمي وإياد نصار بعد فيلم «كازابلانكا» الذي حقق إيرادات تجاوزت الـ80 مليون جنيه.

ويشارك في بطولته كل من النجوم كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبدالله.