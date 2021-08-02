أخبار عاجلة

طبيب الاهلى يتحدث عن موقف أيمن أشرف من مباراة المصري القادمة -
حسين الشحات يكتفى بالجيم بسبب العضلة الضامة قبل مواجهة المصرى -
تدريبات مكثفة للأهلي استعداداً للمصري في الدوري -
هل مصر على أعتاب موجة رابعة من كورونا.. مستشار الرئيس للشئون الصحية يرد -
الرئيس الأفغاني الهارب: لم أبع أفغانستان أو أهرب وهناك من أبلغني أن رأس الحاكم مطلوب -
حملات مكثفة للنظافة والتجميل بمدينة الحامول -
تطوير شبكة الطرق بمدن كفر الشيخ -
حملات لإزالة الإشغالات بمدينة كفر الشيخ -
قبل مغادرتها مصر.. وزير التعليم العالي يستقبل سفيرة فنلندا بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عملها -
انضمام جامعة مطروح لاتحاد الجامعات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

برومو فيلم موسى يحقق 3 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحه رسميا ()

Print
برومو فيلم موسى يحقق 3 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحه رسميا (فيديو) برومو فيلم موسى يحقق 3 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحه رسميا ()

لاقتراحات اماكن الخروج

حقق البرومو الرسمي لفيلم الأكشن والخيال العلمي «موسي» بطولة كريم محمود عبدالعزيز، 3 ملايين مشاهد خلال 24 ساعة من طرحه، ومن المقرر طرح الفيلم رسميا في 11 أغسطس بدور العرض السينمائي.

«موسى» يقدم أول قصة روبوت في السينما العربية، من خلال طالب في كلية هندسة يخترع ليساعده في أمور شخصية، لكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة. الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

«موسى» بدأ تصويره أكتوبر الماضي بعد عامين من التحضير والكتابة، لكنه توقف نظرا لانتشار جائحة كورونا، قبل أن يستأنف التصوير مرة أخرى، ويشهد التعاون الثاني على التوالي بين بيتر ميمي وإياد نصار بعد فيلم «كازابلانكا» الذي حقق إيرادات تجاوزت الـ80 مليون جنيه.

ويشارك في بطولته كل من النجوم كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبدالله.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد جمال يعيش قصة حب جديدة ويهدي حبيبته كليب «انتي عجباني» فيديو

أحمد جمال يعيش قصة حب جديدة ويهدي حبيبته كليب «انتي عجباني» فيديو

طالبان تفتح النار على متظاهرين في مدينة جلال آباد (فيديو)

طالبان تفتح النار على متظاهرين في مدينة جلال آباد (فيديو)

بفيديو التسارع الزمني.. "ناسا" توثق صناعة الطائرة الصاروخية أسرع من الصوت

بفيديو التسارع الزمني.. "ناسا" توثق صناعة الطائرة الصاروخية أسرع من الصوت

"مقتلها على يد زوجها صادف يوم زواجهما" والدة بسمة تروي الفاجعة.. فيديو

"مقتلها على يد زوجها صادف يوم زواجهما" والدة بسمة تروي الفاجعة.. فيديو