علي ماهر يُعلن قائمة المصري لمعسكر برج العرب استعدادًا لمواجهة المقاولون

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أعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق ببرج العرب، استعدادًا لمواجهة المقاغولون العرب، المقرر لها 8 أغسطس المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

في حراسه المرمي : أحمد دعدور و احمد مسعود وعصام ثروت و محمد شحاته.

خط الدفاع : علاء عطا و محمد صالح و حجاج عويس و أحمد شوشة واسلام صلاح وأحمد شديد قناوي وعمرو موسي.

خط الوسط : محمد جابر و حسن علي واسلام عطية وحسين رجب و محمد عنتر و مصطفي سلطان و تح رفعت وجيرندو وعمرو كمال عبد الواحد وفريد شوقي.

خط الهجوم : احمد جمعة وزياد فرج واوستون اموتو وكاسينجو.