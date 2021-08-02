تفاصيل تعرض المطربة سمر لحادث مروع على طريق الساحل

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كشفت تحريات حادث انقلاب سيارة المطربة سمر على طريق الساحل الشمالي، مساء الأحد، أن عجلة القيادة اختلت من يدها أثناءعودتها إلى القاهرة، ما تسبب في وقوع الحادث واحتراق سيارتها بالكامل، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة، وتحرر محضر بالحادث وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وقالت التحريات إن السيارة انقلبت بالمطربة سمر واشتعلت بها النيران وتمكن الأهالي من إخراجها قبل احتراق السيارة بالكامل.

وتسبب الحادث في تعطيل حركة المرور، ورفع رجال المرور آثار الحادث واموا بتسيير الحركة المرورية.

وأصيبت المطربة بكسور في الذراع وشرخ في منطقة الظهر، وتخضع حاليا لإجراء عملية جراحية.