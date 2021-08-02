أخبار عاجلة

توقعات طقس الكويت غدا الثلاثاء 17 - 8 - 2021 .. استمرار لانتصار الموجة الحارة -
تعاون بين «تحيا مصر» والأورمان لتطوير 12 ألف منزل بـ400 ألف جنيه -
نتيجة الثانوية العامة .. بركات يتفوق على أبوتريكة -
كيف كان وضع نساء كابل في ستينات القرن الماضي ولماذا تهددهن «طالبان» -
رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها -
رئيس جامعة الأقصر يترأس اجتماع الدراسات العليا والبحوث -
مجلس الأمن يدعو لمحادثات من أجل تشكيل حكومة أفغانية جديدة -
شرطة جازان تضبط 81 امرأة بصامطة في تجمُّع مخالف لاحترازات كورونا -
"تمرَّن كرائد فضاء".. مبادرة تُطلقها الهيئة السعودية للفضاء -
وكيل تعليم مطروح: حركة التنقلات الأخيرة جاءت لتجديد الدماء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تفاصيل تعرض المطربة سمر لحادث مروع على طريق الساحل

Print
تفاصيل تعرض المطربة سمر لحادث مروع على طريق الساحل تفاصيل تعرض المطربة سمر لحادث مروع على طريق الساحل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تحريات حادث انقلاب سيارة المطربة سمر على طريق الساحل الشمالي، مساء الأحد، أن عجلة القيادة اختلت من يدها أثناءعودتها إلى القاهرة، ما تسبب في وقوع الحادث واحتراق سيارتها بالكامل، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة، وتحرر محضر بالحادث وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وقالت التحريات إن السيارة انقلبت بالمطربة سمر واشتعلت بها النيران وتمكن الأهالي من إخراجها قبل احتراق السيارة بالكامل.

وتسبب الحادث في تعطيل حركة المرور، ورفع رجال المرور آثار الحادث واموا بتسيير الحركة المرورية.

وأصيبت المطربة بكسور في الذراع وشرخ في منطقة الظهر، وتخضع حاليا لإجراء عملية جراحية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
توقعات طقس الكويت غدا الثلاثاء 17 - 8 - 2021 .. استمرار لانتصار الموجة الحارة

توقعات طقس الكويت غدا الثلاثاء 17 - 8 - 2021 .. استمرار لانتصار الموجة الحارة

تعاون بين «تحيا مصر» والأورمان لتطوير 12 ألف منزل بـ400 ألف جنيه

تعاون بين «تحيا مصر» والأورمان لتطوير 12 ألف منزل بـ400 ألف جنيه

نتيجة الثانوية العامة .. بركات يتفوق على أبوتريكة

نتيجة الثانوية العامة .. بركات يتفوق على أبوتريكة

كيف كان وضع نساء كابل في ستينات القرن الماضي ولماذا تهددهن «طالبان»

كيف كان وضع نساء كابل في ستينات القرن الماضي ولماذا تهددهن «طالبان»