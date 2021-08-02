الأشعة تحسم مصير كريم العراقي في المصري

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يخضع كريم العراقي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، خلال الساعات القليلة القادمة، لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية، لتحديد مدى إصابته التي تعرض لها مع المنتخب الأولمبي، حيث يشعر اللاعب بشد قوي في العضلة الأمامية.

وشارك كريم العراقي مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، والتي ودعتها مصر عقب الخسارة من البرازيل في ربع النهائي.

من جانبه، قال الدكتور محمود الشحات طبيب النادي المصري، إنه سيقوم بمناظرة حالة العراقي ومراجعة تقارير الفحوصات والأشعة الطبية سواء التي أجراها اللاعب باليابان، أو التي سيجريها خلال الساعات المقبلة.

وأضاف طبيب المصري، أنه عقب مراجعة الأشعة سيحدد مدى إصابة اللاعب وبالتالي سيحدد مدة غيابه عن المباريات، وكذلك البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له اللاعب.

يُذكر أن المصري يستعد لخوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها الأحد، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.