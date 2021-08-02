انطلاق فترة الإعداد لفرق الناشئين بالزمالك

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انطلقت اليوم الإثنين فترة الإعداد لفرق ٢٠٠١، ٢٠٠٠٢، ٢٠٠٥، ٢٠٠٦، ٢٠٠٧ لكرة القدم بنادي الزمالك، استعدادا للموسم الجديد.

وأقيمت التدريبات على مجمع ملاعب الناشئين بالنادي.

وقامت الأجهزة الفنية الخاصة بهذه الفرق بالتنسيق مع بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات، بإعداد برامج بدنية وتجهيزية للاعبين سيتم تنفيذها خلال الفترة الحالية لرفع معدل اللياقة للاعبين، وذلك قبل خوض التدريبات الفنية الفترة المقبلة.

يذكر أن فريق ٢٠٠٤ سيبدأ فترة الإعداد غدا الثلاثاء، بينما تنطلق تدريبات فريق ٢٠٠٣ يوم الأحد القادم.