مسحة طبية للاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة بيراميدز

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يخضع جميع لاعبى الإسماعيلى إضافة لأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى لمسحة طبية شاملة اليوم الإثنين، قبل السفر للقاهرة، لخوض مباراة بيراميدز.

يأتى ذلك كاجراء طبى احترازى، للوقوف على سلامة الجميع من فيروس كورونا.

ويلتقي الإسماعيلي مع بيراميدز، الأربعاء المقبل، على ستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الجولة الــ25 ببطولة الدورى الممتاز.

يُذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، جمعها من الفوز في 9 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في 10 مباريات، أحرز لاعبوه 35 هدفًا وتلقت شباكه 33.