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خاض فريق مرتبط كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2002 تدريباته الجماعية اليوم الإثنين بالصالة المغطاة بالنادي استعدادا للموسم الجديد.

وأدى لاعبو الفريق تدريباتهم البدنية في الجمانيزيوم بالنادي للمحافظة على اللياقة البدنية لديهم، ثم الانتقال إلى بعض المهارات الفنية في الصالة كالدفاع والهجوم والتصويب على المرمي .

ومنح الجهاز الفني للفريق اللاعبين راحة سلبية غدا، على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية الأربعاء المقبل بالصالة المغطاة بالنادي.

الجدير بالذكر أنه تم اختيار لاعب الفريق “فرعون” للمشاركة في مران الفريق الأول لكرة اليد بالنادي، بجانب المجموعة التي قد تم تصعيدهم من قبل وهم: محمد سمير “بوشا” ومحمد طارق ويوسف حاتم وهشام صلاح وكريم حسن والفولي للمشاركة مع الفريق الأول في الفترة الحالية.

ويقود الفريق أحمد رمضان هتلر مديرا فنيا ومحمد دعبس مدربا عاما.