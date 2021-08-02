في بيان ناري..عبد الرحمن مجدي يرد على إيقافه

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أصدر عبد الرحمن مجدي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي بيانا للرد على ما أثير حوله اليوم وإيقافه من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم.

وجاء نص البيان على النحو التالي:

"أتقدم لحضراتكم جميعا بكل الشكر والتقدير للمشاعر الصادقه والتي أحاطتني وغمرتني منذ صدور بيان اتحاد الكره واشكر الجميع علي الثقه بي وأؤكد للجميع أن ماحدث بمقر أقامه المنتخب باليابان لايعدو ان يكون تصرفا تم فهمه خطأ لاختلاف الثقافه واللغه وتفهمت جميع الأطراف هذا ولم يتم ادانه ابنكم باي اتهام ".

وأضاف :"وشكري لكل من تفهم هذا بالبعثه وعلي رأسهم المهندس أحمد مجاهد والذي كان معي لحظه بلحظه وكان مدافعا عني إلى ان انتهي الموقف تماما"، مضيفًا :"ـؤكد علي احترامي لاتحاد الكره واستعجل التحقيق معي حتي يتم توضيح كل ماحدث من خلال نتيجه التحقيق".

وتابع :"أطلب من جمهوري العظيم إغلاق الحديث حول هذا الموضوع حتي لايؤثر علي فريقنا في مبارياته القادمة، وشكري وتقديري لكل زملائي بالمنتخب الأولمبي والجهاز الفني والاداري لوقوفهم معي وثقتهم بي، كما أشكر جماهير الكره بصفه عامه وجماهير الإسماعيلي بصفه خاصه واداره الإسماعيلي ولجنه الكره والجهاز الفني واللاعبين لثقتهم وتفهمهم لي ودعمهم المستمر، حيث لم يروا مني اي تصرف خطأ فيما مضي".

وأكمل :"قدمت أقصي جهد للنادي وللمنتخب واقدر تماما مسئوليه تمثيل منتخبنا والإسماعيلي وأؤكد للجميع أنني واثق من سلامه موقفي وعدم اقتراف أي خطأ وبشهادة الجميع..وننتظر نتيجه التحقيق باتحاد الكره لان ثقتي في الله وفي نفسي تجعلني واثقا من عدم ادانتي بإذن الله".