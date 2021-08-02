تكثيف حملات النظافة بمدينة بيلا بكفر الشيخ

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استمرت أجهزة مركز ومدينة بيلا بمختلف شوارع وأحياء المدينة والقرى، في تنفيذ مهامها اليومية من أعمال نظافة ومتابعة للشارع ورصد المخالفات بالتعاون مع الجهات المعنية، وتوجيهات مشددة من قبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لكافة المسئولين بضرورة المتابعة الميدانية للأعمال.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، جهود الوحدات المحلية بمركز ومدينة بيلا، في تنظيم الحملات اليومية لرفع كفاءة منظومة النظافة والإنارة العامة، ورفعً الإشغالات والإزالات، لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوي المركز والمدينة.

وفي هذا الصدد، نفذت الوحدة المحلية بمدينة بيلا، حملة يومية على فترتين صباحية ومسائية لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة ومخلفات القمامة من جميع شوارع وأحياء المدينة، بجانب صيانة أعمدة الإنارة، فضلا عن قيام وحدة الملاريا بالإدارة الصحية ببيلا، بحملة لمكافحة انتشار البعوض والناموس في عدد شوارع المدينة.

كما تابع رؤساء الوحدات القروية بمركز بيلا، بإشراف نواب رئيس مدينة بيلا، الحملات اليومية للنظافة وتمهيد وتسوية الطرق أمام المصالح الحكومية وشوارع وأحياء القري، وذلك باستخدام معدات الوحدات المحلية، بجانب صيانة أعمدة الأنارة وإصلاح الكشافات بقريتي الكوم الطويل والناصرية.

وأشرف رؤساء قري بيلا، على أعمال إجراء معاينة بيئة بناء على شكوي مواطن بقرية الشراقوة التابعه لقرية الشطوط، بشأن تضرره من تسريب مياه من المجاري الخاصة بأحد الجيران، وجري عمل اللازم وإزالة أسباب الشكوي، بجانب متابعة إصلاح خط مياه الشرب الخاص بالوحدة الصحية بقرية أبوبدوي، وتم الانتهاء من أعمال الإصلاح والتأكد من عودة المياه.