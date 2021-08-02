غرفة شركات السياحة بالأقصر: 3 رحلات أسبوعية من إسبانيا وفرنسا إلى المحافظة

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قال ثروت عجمى، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالأقصر، إن مطار الأقصر استقبل أول رحلة من إسبانيا وفرنسا بعد غياب بسبب جائحة كورونا، التي مر بها العالم أجمع، قائلًا: «هذه الرحلة تعتبر انفراجة لمدينة الأقصر والسياحة المصرية، خاصة وأن أكثر من 255 سائحا من فرنسا وإسبانيا كانوا على متن الطائرة التي هبطت في مطار الأقصر.

وأضاف «عجمي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد فاروق؛ في برنامج «السياحة والناس»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن هناك طائرة ستأتي من مدريد اليوم وغداً طائرة أخرى على متنها أكثر من 180 سائحا من مدريد، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك ثلاث طائرات من إسبانيا، بالإضافة إلى طائرتين من فرنسا أسبوعياً، وخلال الشهر المقبل سيزداد عدد السائحين من إسبانيا وفرنسا.

ووجه رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالأقصر، الشكر والتقدير لوزير الطيران، وذلك لأنهم أبرموا الاتفاقية مع كلا من إسبانيا وفرنسا وتسهيل ثلاث رحلات أسبوعية من إسبانيا وفرنسا إلى مصر وخاصة إلى مدينة الأقصر وأسوان.