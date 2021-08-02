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بلينكن يجدد اتهام إيران باستهداف الناقلة التي تديرها إسرائيل قبالة عمان

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بلينكن يجدد اتهام إيران باستهداف الناقلة التي تديرها إسرائيل قبالة عمان بلينكن يجدد اتهام إيران باستهداف الناقلة التي تديرها إسرائيل قبالة عمان

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جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التأكيد على ثقة واشنطن بأن إيران هي التي نفذت الهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان على الناقلة التي تديرها إسرائيل.

وقال الوزير الأمريكي خلال موجز صحفي اليوم الاثنين: "أريد أن أدين مرة أخرى الهجوم الذي استهدف السفينة التجارية يوم الجمعة.. أجرينا مراجعة شاملة ونحن على ثقة من أن إيران نفذت هذا الهجوم".

وكان بلينكن قد صرح أمس الأحد بأن واشنطن لا تشكك في أن إيران هي التي نفذت الهجوم على السفينة الإسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عمان"، متعهدا بـ "الرد المناسب". وفي بيان له قال بلينكن: "ننضم إلى شركائنا وحلفائنا في إدانة الهجوم على "ميرسر ستريت"، السفينة التجارية التي كانت تبحر بسلام عبر شمال بحر العرب في المياه الدولية".

المصرى اليوم

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