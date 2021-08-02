مدير القصر العيني الفرنساوي: الوضع الصحي بشأن وباء كورونا مطمئن جدا

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قال الدكتور عمرو الحديدي، أستاذ القلب ومدير القصر العيني الفرنساوي، إن عدد حالات كورونا يقل في مصر خلال الفترة الأخيرة بصورة كبيرة جدا، والسيطرة على الوباء بشكل كبير يتم بفضل اتباع إرشادات الدولة والإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

ووجه «الحديدي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد فاروق؛ في برنامج «السياحة والناس»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، رسالة للشعب المصري بضرورة الحرص على الالتزام بشكل أكثر بكافة الإجراءات الاحترازية؛ للسيطرة التامة على الوباء؛ لأن الإجراءات لو قلت سنكون مثل بعض الدول التي يتزايد عندها الإصابة بفيروس كورونا وزيادة عدد الوفيات هناك.

وتابع: «نسبة مرضى كورونا والحجز بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة قليلة جدا جدا خلال الفترة الحالية»، محذرًا من عدم التهاون بالإهمال في الإجراءات الاحترازية، قائلا:: «الوضع الصحي الخاص بفيروس كورونا في مصر مطمئن جدا حتى الآن».