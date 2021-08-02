تعرف على موقف الرقابة من مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» ليحيى الفخراني

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أعلن مجدي الهواري، مخرج مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» للنجم الكبير يحيى الفخراني، عن إجازة الرقابة على المصنفات الفنية للعرض بعد مشاهدة المسرحية كاملة في عرض خاص مساء الأحد.

وأعرب الهواري عن تقديره لإشادة لجنة الرقابة بالمستوى الفني للعرض بكل عناصره المختلفة، مؤكدا فخره بفريق العمل المتميز للمسرحية بداية من نجومها الكبار وصولا إلى أصغر عامل في المسرح.

«ياما في الجراب ياحاوي» عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة»، بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني.

يشارك في بطولة المسرحية عدد كبير من النجوم اللامعين، هم: إياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

اشعار المقدمة والختام من كلمات الشاعر حسن المهدي وألحانها للموسيقار مصطفي الحلواني الذي أعاد توزيع الألحان الأصلية للعرض أيضا.