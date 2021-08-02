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لأول مرة ...«التأمين علي الثروة الحيوانية»: الاتفاق مع البنك الزراعي بالتأمين علي قروض الماشية

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لأول مرة ...«التأمين علي الثروة الحيوانية»: الاتفاق مع البنك الزراعي بالتأمين علي قروض الماشية لأول مرة ...«التأمين علي الثروة الحيوانية»: الاتفاق مع البنك الزراعي بالتأمين علي قروض الماشية

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أعلن الدكتور إيهاب صابر رئيس صندوق التأمين على الثروة الحيوانية ان فرع صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بالبحيرة يقوم لأول مرة يقوم بالتأمين على قروض الثروة الحيوانية الممنوحة من البنك الزراعي المصري فرع التعاملات الإسلامية، موضحا ان ذلك يأتي في ضوء تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وإتخاذ ما يلزم للنهوض بها.

وقال «صابر»، في تصريحات صحفية الأثنين ان التأمين على الثروة الحيوانية بالبحيرة بالتأمين من خلال قروض الثروة الحيوانية الممنوحة من البنك الزراعي المصري فرع التعاملات الإسلامية بضرورة خدمة عملاء الصندوق والفلاحين المقترضين من البنك الزراعي موضحا ان هذا الاتفاق سعيا لإثراء الإقتصاد القومي وإسهاما من الصندوق في المحافظة على الثروة الحيوانية من خلال دعم الفلاحين المقترضين من البنك وأصحاب المزارع ومربى ومنتجى الثروة الحيوانية والتي تعتبر أحد دعائم الإقتصاد المصري.

وأضاف رئيس صندوق التأمين على الثروة الحيوانية أن الصندوق يستهدف التعاون والتنسيق مع كل المؤسسات والشركات والبنوك والكيانات ذات الإهتمام المشترك في هذا المجال لتقديم خدمات تأمينية شاملة إلى جميع مربى الثروة الحيوانية وتقديم الرعاية الصحية البيطرية ومتابعة الحيوانات المؤمن عليها.

وأوضح «صابر»، إن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، نظم قافلتين ارشاديتين توعويتين باسواق الماسية في مركزي الدلنجات، ودمنهور بمحافظة البحيرة، لتوعية المربيين بأهمية التأمين على الماشية والمزايا التي يحصلون عليها من خلال الصندوق، وذلك في إطار التواصل مع المربيين على مستوى محافظات الجمهورية، وتوعيتهم والاستماع إلى المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها على الفور .

وأشار رئيس صندوق التأمين على الثروة الحيوانية إلى انه تم توضيح مزايا التأمين الصحي على الماشية وفوائده وأيضاً تم توزيع المنشورات الارشادية، الخاصة بالتأمين على الماشية، على كافة الفلاحين مربى الثروة الحيوانية المتواجدين بالاسواق، والإجابة على الاستفسارات الخاصة بهم وتم شرح الطرق السلمية في تربية الماشية وبعض الأمراض التي تصيب الحيوانات وطرق الوقايه منها وعلاجها.

المصرى اليوم

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