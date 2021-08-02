غدا.. «الزراعة» تنظم ورشة عمل تدريبية حول الرى الحديث لتحقيق التنمية المستدامة

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تنظم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، ورشة عمل تدريبية، غدا الثلاثاء، بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنىCARDNE، بعنوان: الرى الحديث لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، على أهمية هذه الورشة، في دعم المشروع القومي لتطوير وتحديث الري تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للتوسع في التوعية بأهمية هذا المشروع والفوائد والمزايا التي تعود على المزارعين، نتيجة للتحول إلى نظم الري الحديث، في زيادة دخولهم، وانتاجيتهم، فضلا عن ترشيد استخدامات المياه، وتحقيق اقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه.

وأوضح عزوز انه سيتم خلال ورشة العمل استعراض عددا من الموضوعات على رأسها: المشروع القومى لتطوير وتحديث الرى في ضوء الاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة 2030، والتغيرات المناخية وإدارة المياه، فضلا عن محاور ترشيد استخدامات المياه في الزراعة، ومشروعات تطوير الرى الحقلى.

وتابع رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أنه سيتم ايضا مناقشة الأهمية القومية لتطوير وتحديث منظومة الرى، والأسس التصميمية لتنظيم الرى الحديث، كذلك دور الإرشاد الزراعى في تحديث منظومة الرى، والتعاونيات الزراعية وعلاقتها بالتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث، فضلا عن اقتصاديات التحول من الرى بالغمر إلى الحديث، والهندسه الزراعية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.