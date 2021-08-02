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نائب محافظ الجيزة تشهد امتحانات محو الأمية بمركز شباب ميت عقبة

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نائب محافظ الجيزة تشهد امتحانات محو الأمية بمركز شباب ميت عقبة نائب محافظ الجيزة تشهد امتحانات محو الأمية بمركز شباب ميت عقبة

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تابعت هند عبدالحليم، نائب المحافظ لشؤون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، الاثنين، فعاليات إجراء امتحانات محو الأمية المنعقدة بالتعاون مع جامعة عين شمس، بمركز شباب ميت عقبة بحي العجوزة.

جاء ذلك في إطار البروتوكول الموقع بين هيئة تعليم الكبار وجامعة عين شمس بقيام طلبة كلية التجارة بالمشاركة في تعليم الكبار.

وأعربت نائب المحافظ عن تقديرها لجهود الطلاب في المساهمة في تعليم الكبار كأحد أهم محاور التنمية التي تتبناها الدولة وهي محاربة الامية بين فئات المجتمع.

وأكدت أن محافظة الجيزة بصدد زيادة عدد فصول محو الأمية خلال الفترة المقبلة لتوسعة دائرة النفع على المواطنين بكافة قطاعات المحافظة لتحقيق خطوات متقدمة في تلك القضية الهامة.

المصرى اليوم

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