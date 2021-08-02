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الصحة تكشف عن الموعد المحتمل لـ «الموجة 4» لكورونا في

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الصحة تكشف عن الموعد المحتمل لـ «الموجة 4» لكورونا في مصر الصحة تكشف عن الموعد المحتمل لـ «الموجة 4» لكورونا في

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قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إنه لابد أن يكون لدينا نوع من الحذر تجاه حتى وإن كنا نشهد انخفاضًا في أعداد الإصابات، معقبة: «حاطة إيدي على قلبي ومترقبة بعد التجمعات التي شهدتها فترة عيد الأضحى».

وأشارت «نهى»، خلال حوارها ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الإثنين، إلى أن هناك انخفاض في أعداد الإصابات والوفيات الفترة الأخيرة، معلقة: «موصلناش لزيرو إصابات ومش هنوصل»، منوهة بأن ارتفاع الحرارة والرطوبة أحد العوامل التي قد تؤدي إلى انخفاض المعدل الوبائي، ولكنه ليس عاملًا مؤثرًا مقارنة بسلوكيات المواطنين.

وعن تعرض لموجة رابعة، أوضحت أن هناك توقعات بزيادة حالات الإصابة خلال شهر سبتمبر، منوهة بأن دورنا هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

المصرى اليوم

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