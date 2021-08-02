استعرضوا الخطط المستقبلية.. محافظ أسيوط يلتقي وفد برنامج التنمية المحلية بالصعيد

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استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الإثنين، وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر برئاسة الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لمحافظات الصعيد، وفى ضوء تنفيذ المرحلة الجديدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيًا من البنك الدولى خلال مرحلته الجديدة والتي تشمل محافظتي أسيوط والمنيا كإمتداد جغرافي للبرنامج بعد محافظتي قنا وسوهاج، إضافة إلى تنفيذ تكليفات وزير التنمية المحلية بأهمية التعاون والتكامل بين كافة القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرنامج بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محلياً وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض المحافظ مع الوفد الخطط والمشروعات لبرنامج التنمية المحلية ومتطلبات الفترة المقبلة، مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذ الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوي التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو.

وأشار المحافظ إلى أهمية مكون التكتلات الاقتصادية ووضع خطط متكاملة وشاملة وعمل دراسات جدوى لكل مشروع من المشروعات التي سيتم تنفيذها لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية في المحافظة بجميع المجالات لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين كما وجه بضرورة توفير برنامج تدريبي كامل لتأهيل الكوادر المحلية المعنية بموضوع التخطيط المحلي بالمحافظة مع ضمان التكامل بين مجالات وبرامج التنمية المحلية وخطط وجهود القطاعات المختلفة لتحقيق منظومة التنمية المتكاملة لافتا إلى أن المحافظة تسعى لزيادة الموارد الذاتية وتعظيم الإيرادات المحلية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أشار الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى أن البرنامج يوفر نموذجًا للتنمية المحلية المتكاملة بمشاركة الهيئات والجهات المختصة وذلك اتساقا مع توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من استثمارات وجهود الدولة في منظومة متكاملة تحقق التنمية المستدامة مشيرًا إلى اختيار برنامج تنمية صعيد مصر من قبل الأمم المتحدة كأفضل برنامج للتنمية المستدامة ومكافحة الفقر وكان هذا البرنامج قد بدأ بناءًا على مبادرة شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014 لتغيير نظام إدارة الدولة ونظم العمل ووضع رؤية استراتيجية لكل محافظة حتى عام 2030.

وأوضح مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إنه سيتم عمل هيكل جديد للمحافظة والمراكز والوحدات القروية حيث وافق رئيس مجلس الوزراء على وضع هيكل للوحدات القروية لأول مرة لإدارة منظومة الخدمات لافتا إلى أنه سيتم وضع 3 خطط متوسطة الأجل حتي 2030 كل خطة لمدة ثلاث سنوات تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والتنمية الحضرية في المحافظة من خلال مشروعات البنية التحتية والمشروعات كثيفة العمالة لافتًا إلى التنسيق الكامل للجهود بين لجنة التخطيط المحلي والوحدات المحلية ومديريات الخدمات لتنفيذ مشروعات وأنشطة البرنامج ووضع آليات للإطار التخطيطي وبناء القدرات وإعداد الخطط الاستثمارية في إطار تخطيطي تنموي متكامل مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم والاهتمام. وأوضح أن المحافظة تخطو خطوات جادة وقوية من خلال برنامج تنمية الصعيد وكذلك مبادرة حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري مما ساهم في تحقيق سرعة في الإنجاز وكفاءة وجودة عالية في الأعمال.