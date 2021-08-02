أخبار عاجلة

الرئيس الأفغاني الهارب: لم أبع أفغانستان أو أهرب وهناك من أبلغني أن رأس الحاكم مطلوب -
حملات مكثفة للنظافة والتجميل بمدينة الحامول -
تطوير شبكة الطرق بمدن كفر الشيخ -
حملات لإزالة الإشغالات بمدينة كفر الشيخ -
قبل مغادرتها مصر.. وزير التعليم العالي يستقبل سفيرة فنلندا بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عملها -
انضمام جامعة مطروح لاتحاد الجامعات الإفريقية -
استشاري يكشف خطورة السمنة على الصحة العامة للجسم -
رونالدو يستأجر مستشفى «تحمل حوادث أليمة» باسبانيا ويحولها لعيادة زراعة الشعر -
أرسنال أتفق مع ريال مدريد على أوديجارد -
رسميًا: لوكاتيلي ينضم لـ يوفنتوس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

موسكو: ما من دليل واحد يدين إيران بالهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية

Print
موسكو: ما من دليل واحد يدين إيران بالهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية موسكو: ما من دليل واحد يدين إيران بالهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مدير الإدارة الآسيوية الثانية لدى وزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف، أنه «لا يوجد أدنى سبب للجزم بأن إيران قد تكون ضالعة في الهجوم على ناقلة»ميرسر ستريت«الإسرائيلية».

وقال: «ليس لدينا أدنى سبب للاعتقاد بأن إيران متورطة في الهجوم، حيث لا توجد لدينا أدلة، وعندما تكون هناك أدلة، سنحدد موقفنا».

وأشار إلى أن «طهران لم تطلب بعد من موسكو المساعدة في توضيح ملابسات الحادث».

وقال: «حتى الآن لم يتقدموا بطلب من هذا القبيل ولم يكن لديهم حتى الوقت اللازم لذلك، لأن كل هذا حدث في اليومين الماضيين».

واستدعت بريطانيا ورومانيا سفيري إيران لديهما على خلفية اتهام طهران بالهجوم، وردا على ذلك، استدعت الخارجية الإيرانية مستشار السفير البريطاني وسفير رومانيا للاحتجاج.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن «لندن تعمل مع شركاء دوليين على رد متفق عليه على إيران بشأن الهجوم على ناقلة النفط ميرسر ستريت».

وأضاف: «من المرجح بشدة أن تكون إيران قد هاجمت ناقلة ميرسر ستريت مستخدمة واحدة أو أكثر من الطائرات بدون طيار».

وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن «الولايات المتحدة، بناء على المعلومات المتاحة، واثقة من أن إيران وراء الهجوم الأخير على ناقلة النفط الإسرائيلية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طبيب الاهلى يتحدث عن موقف أيمن أشرف من مباراة المصري القادمة

طبيب الاهلى يتحدث عن موقف أيمن أشرف من مباراة المصري القادمة

حسين الشحات يكتفى بالجيم بسبب العضلة الضامة قبل مواجهة المصرى

حسين الشحات يكتفى بالجيم بسبب العضلة الضامة قبل مواجهة المصرى

تدريبات مكثفة للأهلي استعداداً للمصري في الدوري

تدريبات مكثفة للأهلي استعداداً للمصري في الدوري

هل مصر على أعتاب موجة رابعة من كورونا.. مستشار الرئيس للشئون الصحية يرد

هل مصر على أعتاب موجة رابعة من كورونا.. مستشار الرئيس للشئون الصحية يرد