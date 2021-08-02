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بسبب الوحدة.. انتحار مُسن شنقًا لمروره بأزمة نفسية في كفر الشيخ

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بسبب الوحدة.. انتحار مُسن شنقًا لمروره بأزمة نفسية في كفر الشيخ بسبب الوحدة.. انتحار مُسن شنقًا لمروره بأزمة نفسية في كفر الشيخ

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أقدم مُسن يبلغ من العمر 68 عامًا على الانتحار لمرورره بأزمة نفسية سيئة لإقامته بمفردة داخل منزله بإحدى القرى بمركز مطوبس.

كان اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة مطوبس بورود بلاغ من أحد الأشخاص بأحد قرى مركز مطوبس، بأنه عند زيارة عمه الذي يقطن في منزله بمفرده عقب عدم استجابته للاتصال به، وجده مشنوقًا داخل حجرته بمنزله بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل عدد من ضباط البحث الجنائي، إلى موقع البلاغ وتبين وفاة «ح. م. ا» 68 سنة، شنقا داخل منزله، وبسؤال نجل شقيقه أفاد أنه في الفترة الأخيرة كان يمر بأزمة نفسية سيئة، وأنه يقيم بمنزله بمفرده.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مطوبس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

المصرى اليوم

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