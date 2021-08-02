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البرازيلي "جوستافو" يقود الأخضر السعودي للكرة الشاطئية

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البرازيلي "جوستافو" يقود الأخضر السعودي للكرة الشاطئية البرازيلي "جوستافو" يقود الأخضر السعودي للكرة الشاطئية
استعداداً للمشاركة الخليجية والعربية والآسيوية

البرازيلي

تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، رسمياً مع المدرب البرازيلي جوستافو سيلفا، وذلك لقيادة السعودي لكرة القدم الشاطئية، استعداداً للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.


وجاء التعاقد مع جوستافو سيلفا لقيادة الأخضر لكرة القدم الشاطئية نظير سجله التدريبي المميز مع المنتخبات والأندية التي دربها في الفترة الماضية والتي كان آخرها التأهل مع منتخب بارجواي إلى 2021.

يذكر بأن جوستافو سيلفا، قد سبق له العمل مع عدد من المنتخبات أبرزها البرتغال والبرازيل وروسيا وآذربيجان والبحرين والإمارات، وساهم في تحقيق عدد من البطولات على المستويين الدولي والقاري.

البرازيلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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