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محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة

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محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة

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عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، إجتماع مجلس إدارة مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وأشار المحافظ خلال الإجتماع على ضرورة تقسيم المهام والأدوار للكوادر العاملة بالمركز بما يسهم في تقديم أفضل خدمة للرواد، مؤكدًا أن المحافظة لا تألوا جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمركز.

كما استعرض «الزملوط»، خطة عمل الأنشطة والوحدات بالمركز وآخر مستجدات العمل بها ومنها وحدة العلاج المائي التي بدأ العمل بها تحت إشراف كوادر متخصصة ومؤهلة، موجهاََ بتكثيف الرحلات لذوي الاحتياجات الخاصة من القرى والمناطق النائية من الراغبين بإجراء الفحوصات بالمركز، وتوفير كافة سبل الرعاية لهم وحصر جميع الأدوية اللازمة لتوفيرها للمركز.

المصرى اليوم

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