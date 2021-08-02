محافظ قنا يتفقد مشكلة ضعف مياه الشرب بمنطقة نجع سالم

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أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مساء الاثنين، جولة تفقدية لمتابعة شكاوى المواطنين بنجع سالم التابع لقرية كرم عمران بخصوص ضعف مياه الشرب، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والعمل على حلها بشكل عاجل وسريع للتخفيف عن كاهل المواطنين.

ووجه محافظ قنا بضرورة توفير المياه الصالحة للشرب في المناطق المحرومة بالقرية من خلال وضع حلول عاجلة لها، مشيرا إلى أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بتوصيل البنية الأساسية والمرافق العامة للمواطنين بكافة المدن والقرى والنجوع، من خلال وضع خطط عاجلة تستهدف تحسين الخدمات المقدمة وتوفير الحياة الكريمة لهم، مشددا على ضرورة تذليل كافة التحديات التي قد تقف عائقا في طريق التنمية والإصلاح بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية .

محافظ قنا يتفقد مشكلة ضعف المياة

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي أن الشركة قامت بمد وتدعيم خط مياه بطول 1000متر من البوستر الخاص بالظهير الصحراوى لتقوية المياه بالنجع، بالإضافة إلى إنشاء وحده أخرى نقالى بمحطة مياه كرم عمران لرفع كفاءتها لتصبح طاقتها الإنتاجية 4000متر مكعب /يوم بدلا من 2000متر مكعب /يوم .