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وزير الرياضة يشهد البطولة العربية المصرية للاسكواش

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وزير الرياضة يشهد البطولة العربية المصرية للاسكواش وزير الرياضة يشهد البطولة العربية المصرية للاسكواش

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات البطولة العربية المصرية الدولية المفتوحة "بالم هيلز"، للناشئين والناشئات، بحضور الأستاذ وليد الصميعي رئيس الاتحاد الكويتي ونائب رئيس الاتحاد العربي للاسكواش، والكابتن ايهاب حافظ امين صندوق الاتحاد العربي وعضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للاسكواش والتي تقام خلال الفترة من 30 يوليو إلي 4 أغسطس، بنادي النادي بمدينة السادس من أكتوبر.

أعرب صبحي عن سعادته بالتواجد لحضور منافسات البطولة، مضيفاً أن الدولة المصرية تعمل دائماً على الاهتمام بالنشء والشباب في مختلف الرياضات، حيث تشجع الشباب على مزاولة الرياضة والارتقاء بالصحة العامة لديهم.
مؤكداً أن في الآونة الأخيرة أصبح لديها البنية التحتية القوية التي تؤهلها لاستضافة البطولات العربية والإفريقية والدولية في مختلف الرياضات.

الجدير بالذكر ان منافسات البطولة تقام للفئات العمرية تحت (11، 13، 15، 17 عامًا)، وستالايت رجال وسيدات.

ويشارك في البطولة أكثر من 12 دولة عربية وأوروبية حيث وصل عدد اللاعبين المتنافسين في البطولة إلى 510 لاعب ولاعبة، والتي ستكون بنظام المجموعات على أن يكون هناك أربعة أو خمسة لاعبين ولاعبات في كل مجموعة وسيتم تصعيد أول كل مجموعة إلى الدور الثاني والذي سيقام بنظام المغلوب.

المصرى اليوم

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