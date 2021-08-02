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بيان "اتحاد أبناء العشائر العربية" بلبنان: نرفض دفع ثمن معركة مع حزب الله

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بيان "اتحاد أبناء العشائر العربية" بلبنان: نرفض دفع ثمن معركة مع حزب الله بيان "اتحاد أبناء العشائر العربية" بلبنان: نرفض دفع ثمن معركة مع حزب الله

جي بي سي نيوز :- قال "اتحاد أبناء العشائر العربية" في لبنان في بيان إن ما يحصل الآن في منطقة خلدة جنوب العاصمة بيروت "سبق وحذرنا منه".

وتضمن البيان الصادر عن "اتحاد أبناء العشائر العربية" في لبنان اليوم الأحد: "إن ما يحصل في خلده الأن سبق وحذرنا منه وبقينا خلال عام ونحن نناشد ولم نوفر جهدا لعدم دخولنا في معركة لا ناقة ولا جمل لنا فيها وكنا نرفض بأن ندفع فاتورة معركة سلاح "حزب الله"".

وأضاف البيان "هنا نتوجه لقيادة الحزب ما زال لدينا الوقت لتفويت الفرصة ووأد الفتنة والاحتكام للغة العقل والقانون لن ندخل بالتفاصيل ولدينا الوقت لاحقا إنما يجب علينا الجميع التحلي بالصبر وايقاف الفتنة في ظل الظروف الراهنة والفتنة الإعلامية لا نتمنى ولم نكن دعاة حرب وليس بمقدورنا ضبط الشارع في باقي المناطق وعلى امتداد مساحة الوطن أمام الإعلام المظلل ومواقع التواصل الاجتماعي التي تتناقل الاخبار الكاذبة والمحرضة على الفتنة".

وطالب "اتحاد أبناء العشائر العربية" في البيان "قيادة الجيش اللبناني والأجهزه الأمنية والقيادة الروحية والسياسية التدخل السريع لوقف الفتنة قبل فوات الأوان وخروج الأمور عن السيطرة".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بتوتر الوضع الأمني في منطقة خلدة جنوب بيروت، إذ تشهد المنطقة إطلاق نار "من مصادر متعددة"، ما أجبر المواطنين على ترك سياراتهم وسط الطريق والمغادرة.

من جهته، أفاد موقع "لبنان 24" بأن منطقة خلدة شهدت توترا كبيرا أثناء مرور موكب تشييع المواطن علي شبلي الذي قتل أمس على خلفية ثأر على يد شاب من آل غصن من عشائر العرب.

المصدر: ار تي + "لبنان24"

جي بي سي نيوز

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