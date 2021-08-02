بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق أبوحماد الزقازيق

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بطريق أبوحماد الزقازيق بطول 24 كم وبتكلفة 100مليون جنيه، مطالبا بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف الجارية بمدخل كوبري العباسة العلوي وصولاً لمعهد ضباط صف المعلمين بطول 2.2 كم، وذلك لرفع كفاءة الطريق وتهيئته أمام حركة السيارات ،باعتباره محوراً مرورياً هاماً يربط بين محافظة الشرقية ومدن القناة.

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة أبوحماد، بالتنسيق مع مسؤول الهيئة العامة للطرق والكباري، لمتابعة أعمال رصف وتطوير الطريق وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني ودخوله الخدمة الفعلية مع مراعاة الإلتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة، لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطريق.

كما تفقد محافظ الشرقية أعمال التوسعة الجاري تنفيذها بكوبري صفط الحنة بطريق الزقازيق أبوحماد، وإقامة حائط ساند بترعة الوادي الشرقي، ضمن تنفيذ أعمال رصف وتوسعة طريق الزقازيق أبوحماد العباسة، للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، مشدداً على سرعة الإنتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأكد المحافظ أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وذلك تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها، وللوصول إلى بنية تحيتة سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.