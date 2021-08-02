صابر عيد مديراً رياضياً لغزل المحلة

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قررت شركة غزل المحلة لكرة القدم بقيادة علي العباسي تعيين صابر عيد نجم الفريق السابق كمدير رياضي لزعيم الفلاحين.

وجاء اختيار عيد من بين عدد من المتقدمين لشغل المنصب بسبب خبراته الكبيرة ومسيرته المميزة كلاعب ومدرب حيث سبق له تدريب الفريق الأول لغزل المحلة إلى جانب عدة تجارب خليجية.

وتأتي خطوة تعيين صابر عيد في إطار الخطوات التي يخوضها علي العباس رئيس شركة غزل المحلة، نحو اعادة هيكلة النادي إعلامياً ورياضياً.

ويعد صابر عيد (62 عام) من أبرز لاعبي عزل المحلة عبر التاريخ، وقدم فترات رائعة مع المنتخب المصري كان أبرزها المشاركة في مونديال 1990 ضمن قائمة المدرب محمود الجوهري.