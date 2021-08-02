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اكتمال القوة الضاربة للزمالك قبل مواجهة المحلة

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اكتمال القوة الضاربة للزمالك قبل مواجهة المحلة اكتمال القوة الضاربة للزمالك قبل مواجهة المحلة

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ينتظم محمود حمدي الونش ومحمد عبد السلام وإمام عاشور وأحمد فتوح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي في معسكر الفريق الحالي ببرج العرب، بدءًا من غدا الثلاثاء استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعود رباعي الزمالك إلى القاهرة غدا الإثنين برفقة الأوليمبي بعد مشاركة الفراعنة في دورة الألعاب الأوليمبية المقامة حاليا بطوكيو في اليابان.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك منح الرباعي الأوليمبي راحة غدا قبل الانتظام في معسكر الفريق، يوم الثلاثاء المقبل.

ويستعد الفريق للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 7 أغسطس الحالي باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.

المصرى اليوم

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