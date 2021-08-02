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شرطة مكة المكرمة: القبض على شخصين ارتكبا سرقة الأجزاء الخارجية من المركبات

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شرطة مكة المكرمة: القبض على شخصين ارتكبا سرقة الأجزاء الخارجية من المركبات شرطة مكة المكرمة: القبض على شخصين ارتكبا سرقة الأجزاء الخارجية من المركبات
مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية

شرطة مكة المكرمة: القبض على شخصين ارتكبا سرقة الأجزاء الخارجية من المركبات

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبا (11) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في تفكيك بعض الأجزاء الخارجية من المركبات المتوقفة وبيعها، حيث قُدّرت قيمة المسروقات بمبلغ ( 60,000) ريال، وجرى إيقافهما واتُّخِذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلا إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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