رئيس جامعة الأقصر يبحث أعمال الإنشاءات الجارية للكليات الجديدة بمدينة طيبة

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التقى الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة طيبة، الاثنين، لبحث أطر التعاون بين الجامعة والجهاز، ومناقشة الخطوات التي تم اتخاذها بالتنسيق بين الطرفين بشأن أعمال الإنشاءات الجارية للكليات الجديدة بالمدينة، ومتابعة معدلات الآداء بها.

وناقش اللقاء تسليم الجهاز مساحة الـ100 فدان المخصصة لجامعة الأقصر، استعدادًا لبدء استغلالها في إنشاء الكليات الجديدة المقرر أن تنشئها الجامعة مستقبلًا، والتي تعود بالنفع على المجتمع الأقصري.

وأشار رئيس جامعة الأقصر إلى أنه تتم متابعة نسب التنفيذ بشكل مستمر لكل الأعمال الجارية بالكليات الجديدة للتأكد من جودة جميع الخامات والمواد المستخدمة في البناء، ومدى مطابقتها لأعلى المواصفات القياسية.

وأكد رئيس الجامعة مواصلة مسيرة العمل والبناء داخل أروقة الجامعة حتى تصبح الجامعة مركزا تنويريًا وحضاريًا.