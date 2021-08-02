أخبار عاجلة

95 % نسبة التطعيم ضد كورونا بتعليم عسير -
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقيم مزاداً علنياً لبيع مشغولات ذهبية في الرياض -
الرئيس الأمريكي يأمر بإرسال 1000 جندي إضافيين إلى كابول -
الكاراتيه يقيم بطولة السيدات الأولى بالرياض ويحدد مواعيد اختبارات الحزام الأسود -
السعودية تؤمن أن تقدم أفغانستان مرهون باحتضان الأطياف السياسية والمكونات الاجتماعية -
تعرف على شروط استبدال واسترجاع السلع في قانون «حماية المستهلك» -
البنتاجون يرسل كتيبة إضافية إلى مطار كابل لتأمين الإجلاء -
وكالة الطاقة الذرية تشير لتقدم إيران في تخصيب اليورانيوم رغم معارضة الغرب -
هيئة الكتاب تشارك بمعرض مكتبة الإسكندرية من خلال مبادرة ثقافتك كتابك -
بشراكة مع جامعة القاهرة .. 700 طالب يؤدون امتحانات برامج التعليم المدمج بجامعة سوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مكتبة الإسكندرية تنظم معرضها الدولي للكتاب من 16 إلى 30 أغسطس

Print
مكتبة الإسكندرية تنظم معرضها الدولي للكتاب من 16 إلى 30 أغسطس مكتبة الإسكندرية تنظم معرضها الدولي للكتاب من 16 إلى 30 أغسطس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم مكتبة الإسكندرية الدورة السادسة عشر لمعرضها الدولي للكتاب، فى الفترة من 16 إلى 30 أغسطس 2021، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب، وبمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية.

كان الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، قد دعا أعضاء اتحاد الناشرين إلى المشاركة في المعرض الذي تنظمه المكتبة سنويًا، وتشارك فيه كبرى دور النشر المصرية والعربية حيث شارك في الدورة السابقة حوالي 55 دار نشر مصرية وعربية داخل المكتبة فقط، بالإضافة إلى إقامة ما يقارب 160 فعالية ثقافية على هامش المعرض.

جدير بالذكر أن المعرض يأتي هذا العام وسط ظروف استثنائية، وقد قررت إدارة المكتبة في هذا الصدد أن تجري فعاليات البرنامج الثقافي لهذه الدورة عن طريق التفاعل الرقمي، وذلك لحرص المكتبة على السلامة المجتمعية، والتزامًا منها بكافة الإجراءات الاحترازية في مواجهة .

ويتناول البرنامج الثقافي لهذا العام عددًا من الندوات واللقاءات المختلفة مع مفكرين ومثقفين من والعالم العربي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ردا على الشائعات.. «الهجرة» تنظم زيارة إلى كاتدرائية «ميلاد المسيح» لوفد أبناء المصريين بالخارج

ردا على الشائعات.. «الهجرة» تنظم زيارة إلى كاتدرائية «ميلاد المسيح» لوفد أبناء المصريين بالخارج

بعد زيارتهم المسجد.. وفد أبناء المصريين بالخارج: «الفتاح العليم» إنجاز عظيم في العمارة الإسلامية

بعد زيارتهم المسجد.. وفد أبناء المصريين بالخارج: «الفتاح العليم» إنجاز عظيم في العمارة الإسلامية

مباشر المصري ضد سموحة .. صراع المربع الذهبي

مباشر المصري ضد سموحة .. صراع المربع الذهبي

مصرع شاب وإصابة آخر بصعق كهربائي في كفر الشيخ

مصرع شاب وإصابة آخر بصعق كهربائي في كفر الشيخ