«صيف بلدنا» يدشن عروضه بمصيف جمصة

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واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، جولاتها الفنية التي نظمتها الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي لتقديم وجبة فنية وثقافية دسمة للمصطافين بمصيف جمصة.

شهدت المدينة أولى ليالي احتفالات «صيف بلدنا» بعرض لفرقة التنورة التراثية والتي تفاعل الجمهور مع رقصاتها المتنوعة ومنها «التنورة الصوفية، والمزمار البلدي، والتنورة الصعيدية»، جاء الحفل بحضور مدير عام فرع ثقافة الدقهلية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمصيف جمصة مع حضور جماهيري كبير.

اقيم على هامش الفاعليات ورشة فنية للأطفال للرسم والتلوين بمشاركة الفنان التشكيلي محمد السيد إلى جانب معرض لبيع أحدث إصدارات الهيئة باسعار مخفضة للجمهور.

جدير بالذكر استمرار عروض وفعاليات «صيف بلدنا» كل أسبوع من الاحد إلى الأربعاء طوال شهر أغسطس.