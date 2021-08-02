انهيار عقار قديم بمنطقة اللبان غرب الاسكندرية

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انهار عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة اللبان غرب الاسكندرية، الاثنين، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى قسم شركة اللبان إخطارا الاثنين من شرطة النجدة يفيد بانهيار العقار رقم 14 بشارع زاوية حسين نصر دائرة القسم.

انتقل إلى موقع البلاغ العميد محمد الكسار مأمور قسم اللبان والمقدم شادي عليوى رئيس مباحث القسم رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف.

وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه مكون من 4 طوابق، و به 4 شقق مشغولين بالسكان بالدور الثاني، والدور الثالث 3 شقق ولاتوجد أي اصابات.

من جانبه، وجه اللواء حسام الشيخ، رئيس حي الجمرك، بوضع الحواجز الحديدية حول العقار حفاظا على حياة المارة، وسرعة رفع الأنقاض، وتشكيل لجنة هندسية من الحى لمعاينة العقارات المجاورة، لبيان مدى سلامتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بالصور- إنهيار عقار قديم بمنطقة اللبان غرب الاسكندرية

بالصور- إنهيار عقار قديم بمنطقة اللبان غرب الاسكندرية

بالصور- إنهيار عقار قديم بمنطقة اللبان غرب الاسكندرية

بالصور- إنهيار عقار قديم بمنطقة اللبان غرب الاسكندرية

بالصور- إنهيار عقار قديم بمنطقة اللبان غرب الاسكندرية

بالصور- إنهيار عقار قديم بمنطقة اللبان غرب الاسكندرية

بالصور- إنهيار عقار قديم بمنطقة اللبان غرب الاسكندرية