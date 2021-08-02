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«التعليم»: غلق باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

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«التعليم»: غلق باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية «التعليم»: غلق باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاثنين، غلق باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والذي استمر لمدة 18 يوما، عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن عدد المتقدمين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بلغ 40193 طالبا وطالبة ممن تنطبق عليهم جميع شروط التقديم الخاصة بكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى أن هذا العدد يدل على نجاح خطى الوزارة نحو تطبيق رؤية 2030، وتطوير التعليم الفني وتغيير نظرة المجتمع إليه، وإعداد خريجين مؤهلين بشكل كلي للالتحاق بسوق العمل، وقادرين على مواكبة أحدث التقنيات والأساليب الحديثة المستخدمة بسوق العمل.

وأوضح مجاهد أن المميزات التي يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مثل الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وفرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، ذلك بالإضافة إلى الحصول على مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، وتوفير الزي المدرسي، وكذلك توفير أتوبيسات نقل الطلاب لأماكن التدريب.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه سيتم التواصل خلال الأيام القادمة مع جميع المتقدمين عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني لإخطارهم بموعد اختبارات القبول، موضحًا أنه سيتم تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية لأول مرة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، حتي يتم مراعاة الدقة الكاملة في تصحيح الاختبارات لجميع الطلاب المتقدمين.

واختتم بصيلة أنه نظرًا إلى هذا العدد الكبير من المتقدمين، ستفتتح الوزارة مزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية لهذا العام الدراسي، وسيتم الإعلان عن فتح باب التقديم للطلاب للالتحاق بهذه المدارس خلال الأيام القليلة القادمة.

المصرى اليوم

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