المنظمة الدولية للهجرة: إنقاذ 1111 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا خلال أسبوع واحد

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قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الاثنين، إن الأسبوع الأخير من شهر يوليو شهد إنقاذ 1111 مهاجرا في وسط البحر الأبيض المتوسط ​​وإعادتهم إلى ليبيا.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة عبر «تويتر»: «في الفترة من 25 إلى 31 يوليو، تم إنقاذ 1111 مهاجرا [أو] اعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى ليبيا».

وأضافت المنظمة الدولية للهجرة أنه في عام 2021، أعيد إجمالي 19393 مهاجرا إلى ليبيا حتى الآن، مقارنة بعدد أقل بلغ 11891 من الذين تم اعتراضهم في البحر طوال العام الماضي.

لقي ما لا يقل عن 360 مهاجرا حتفهم هذا العام في أثناء محاولتهم عبور الطريق البحري إلى أوروبا، فيما لا يزال 570 في عداد المفقودين.

في عام 2020، لقي حوالي 381 شخصا مصرعهم في وسط البحر الأبيض المتوسط​​، وتم الإبلاغ عن 597 آخرين في عداد المفقودين، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.