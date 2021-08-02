أخبار عاجلة

الرئيس الأمريكي يأمر بإرسال 1000 جندي إضافيين إلى كابول -
الكاراتيه يقيم بطولة السيدات الأولى بالرياض ويحدد مواعيد اختبارات الحزام الأسود -
السعودية تؤمن أن تقدم أفغانستان مرهون باحتضان الأطياف السياسية والمكونات الاجتماعية -
‏استشاري: الجرعة الواحدة من لقاح كورونا لا تحمي من المتحور "دلتا" -
القعود "هلال" يُحقق أفضل توقيت في تاسع أيام مهرجان ولي العهد للهجن3 -
بعضهم سقط من طائرة.. مقتل 7 أفغان في مطار كابول جراء الفوضى -
"جاهز" تحصل على أفضل بيئة عمل لعام 2021 -
بلدية الموسم لـ"سبق": هناك مشروع عبّارات صندوقية لطريق الكدمي.. والتكاليف المالية عائق -
"طالبان" تتسلم مهام حراسة السفارة الروسية في كابول -
التسوية الودية بالرياض تسترد أكثر من 58 مليون ريال خلال عام 1442هـ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

المنظمة الدولية للهجرة: إنقاذ 1111 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا خلال أسبوع واحد

Print
المنظمة الدولية للهجرة: إنقاذ 1111 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا خلال أسبوع واحد المنظمة الدولية للهجرة: إنقاذ 1111 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا خلال أسبوع واحد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الاثنين، إن الأسبوع الأخير من شهر يوليو شهد إنقاذ 1111 مهاجرا في وسط البحر الأبيض المتوسط ​​وإعادتهم إلى ليبيا.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة عبر «تويتر»: «في الفترة من 25 إلى 31 يوليو، تم إنقاذ 1111 مهاجرا [أو] اعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى ليبيا».

وأضافت المنظمة الدولية للهجرة أنه في عام 2021، أعيد إجمالي 19393 مهاجرا إلى ليبيا حتى الآن، مقارنة بعدد أقل بلغ 11891 من الذين تم اعتراضهم في البحر طوال العام الماضي.

لقي ما لا يقل عن 360 مهاجرا حتفهم هذا العام في أثناء محاولتهم عبور الطريق البحري إلى أوروبا، فيما لا يزال 570 في عداد المفقودين.

في عام 2020، لقي حوالي 381 شخصا مصرعهم في وسط البحر الأبيض المتوسط​​، وتم الإبلاغ عن 597 آخرين في عداد المفقودين، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعرف على شروط استبدال واسترجاع السلع في قانون «حماية المستهلك»

تعرف على شروط استبدال واسترجاع السلع في قانون «حماية المستهلك»

البنتاجون يرسل كتيبة إضافية إلى مطار كابل لتأمين الإجلاء

البنتاجون يرسل كتيبة إضافية إلى مطار كابل لتأمين الإجلاء

وكالة الطاقة الذرية تشير لتقدم إيران في تخصيب اليورانيوم رغم معارضة الغرب

وكالة الطاقة الذرية تشير لتقدم إيران في تخصيب اليورانيوم رغم معارضة الغرب

هيئة الكتاب تشارك بمعرض مكتبة الإسكندرية من خلال مبادرة ثقافتك كتابك

هيئة الكتاب تشارك بمعرض مكتبة الإسكندرية من خلال مبادرة ثقافتك كتابك