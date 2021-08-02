97.11 مليون جنيه خسائر شركة «راكتا» للورق

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قالت شركة العامة لصناعة الورق- راكتا إن الشركة حققت خسائر بلغت 97.11 مليون جنيه فى الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 30 يونيو 2021. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية الأثنين، أن قائمة الدخل عن شهر يونيو 2021، أظهرت تحقيق خسارة بمقدار 9.84 مليون جنيه.

وحققت الشركة خلال العام المالى 2020-2021، نحو 10.1 مليون جنيه مبيعات، وخلال يونيو 2021 نحو 171 ألف جنيه مبيعات. وحققت شركة العامة لصناعة الورق- راكتا، عن التسعة أشهر الأولى من العام المالى الجارى، صافى خسائر بلغ 74.85 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضى، مقابل 84.32 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل إلى 8.9 مليون جنيه، مقابل 21.57 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.