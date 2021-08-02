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وزير الرياضة يؤازر البعثة البارالمبية قبل السفر لطوكيو

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وزير الرياضة يؤازر البعثة البارالمبية قبل السفر لطوكيو وزير الرياضة يؤازر البعثة البارالمبية قبل السفر لطوكيو

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قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتفقد استعدادات البعثة البارالمبية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو لمؤازرتهم قبل التوجه لليابان في النصف الأخير من شهر اغسطس الجاري، يرافقه الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والدكتورة حياة خطاب رئيس مجلس ادارة اللجنة البارالمبية المصرية، وبحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة.

أكد وزير الشباب والرياضة تقديم كل الدعم للبعثة البارالمبية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو، والمتابعة المستمرة مع اللجنة البارالمبية المصرية بشأن تذليل كافة العقبات قبل سفر البعثة، معرباً عن ثقته في قدرة أبطال البارالمبيين في تحقيق العديد من الميداليات بدورة طوكيو في ظل النجاحات والانجازات العديدة التي يحققوها في مختلف البطولات.

وجه الدكتورة حياة خطاب رئيس مجلس ادارة اللجنة البارالمبية المصرية الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه الكبير للجنة البارالمبية ومساندة المستمرة لكل ابطالنا، وتواصله مع اللجنة البارالمبية، مشيرةً الي ان اللجنة البارالمبية في عصر الدكتور أشرف صبحي شهدت دعم غير محدود سواء مادى او معنوى، موكدةً اننا نملك من الإمكانيات ما يؤهلنا لتحقيق العديد من الميداليات الاولمبية خلال مشاركتنا في دورة الالعاب المقبلة بطوكيو .

يذكر انه البعثة البارالمبية المصرية تشارك ب ٨ العاب في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو وهم(رفع الأثقال، العاب القوي، السباحة، تنس الطاولة، كرة الطائرة جلوس، للتايكوندو، ريشة طايرة، كرة الهدف للمكفوفين) بإجمالي ٤٩ لاعب ولاعبه.

وعلي هامش المتابعة المستمرة للفرق الرياضية بالمركز الاوليمبي، تفقد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تدريبات لاعبي الكيك بوكسينج، وتدريبات منتخب مصر لكرة اليد مواليد ٢٠٠٤ بنات، لمؤازرتهم قبل مشاركاتهم الدولية في الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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