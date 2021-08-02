جانتس يدعو للرد بشكل عاجل على إيران عقب الهجوم على السفينة الإسرائيلية

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اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الاثنين، أن «الهجوم الإيراني على سفينة تديرها شركة إسرائيلية في بحر العرب قبالة ساحل عُمان يعد تطورا خطيرا»، داعيا في الوقت ذاته إلى التحرك بشكل عاجل للرد على إيران.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن غانتس قوله في تصريحات أدلى بها أمام الهيئة العامة للكنيست، «الهجوم الإيراني الذي أدى لمقتل مدنيين هو تصعيد خطير ويجب علينا الآن التحرك ضد إيران».

وأضاف: «لدى إسرائيل أدوات عديدة لحماية مواطنيها ضد كل من يسعى للاعتداء علينا»، لافتا إلى أنه «تحت قيادة [الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم] رئيسي إيران ستكون أكثر خطراً مما هي عليه الآن».