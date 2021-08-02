أخبار عاجلة

أوزبكستان تعلن استقبال 46 طائرة أفغانية تحمل مئات الجنود الفارين من بلادهم -
موسكو: لافروف يبحث مع بلينكن الوضع في أفغانستان -
أمين البحوث الإسلامية: معرض الإسكندرية للكتاب يساهم في بناء جيل قادر على تحقيق التنمية -
سفير بوروندي يلتقى «الطيب»: نسعي لإنشاء مركزا للأزهر لتعليم ونشر اللغة العربية -
تركيا تجلي 324 شخصا من أفغانستان مع احتدام الاضطرابات -
البنتاجون: القوات الأمريكية والدولية تعمل على تطهير مطار كابول -
السيسي يوجه بتطبيق حزمة كشوفات شاملة للصحة العامة للطلاب قبل بدء الدارسة -
بولندا تستدعي سفيرها لدى إسرائيل بسبب خلاف حول استعادة ممتلكات لليهود -
نتيجة الثانوية العامة مباشر .. بالاسم ورقم الجلوس ومشاهدة مؤتمر وزير التربية والتعليم -
روسيا : طالبان ضمنت العفو للقوات الأفغانية ولن يكون هناك عمليات تطهير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمريكا تمنح اللجوء لأكثر من 20 ألف أفغاني تعاونوا معها أثناء تدخلها ببلادهم

Print
أمريكا تمنح اللجوء لأكثر من 20 ألف أفغاني تعاونوا معها أثناء تدخلها ببلادهم أمريكا تمنح اللجوء لأكثر من 20 ألف أفغاني تعاونوا معها أثناء تدخلها ببلادهم
تخشى على سلامتهم من خطر "طالبان"

أمريكا تمنح اللجوء لأكثر من 20 ألف أفغاني تعاونوا معها أثناء تدخلها ببلادهم

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الاثنين)، أنها ستستقبل آلاف اللاجئين الأفغان الإضافيين؛ خوفاً على سلامة الأشخاص المرتبطين بها فيما تطوي صفحة تدخلها العسكري في أفغانستان الذي استمر 20 عاماً.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستوسع قائمة الأفغان الذين يستحقون بأن يتم استقبالهم كلاجئين، ليتجاوز عددهم 20 ألفًا تقريباً، تقدموا بطلبات حتى الآن وأجلي بعضهم، بموجب برنامج مخصص للمترجمين الذين ساعدوا القوات الأمريكية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أنه في ضوء ارتفاع مستويات العنف الذي تمارسه حركة طالبان، تعمل الأمريكية على توفير فرصة لأفغانيين معينين، بمن فيهم أولئك الذين عملوا مع الولايات المتحدة، لإعادة توطينهم كلاجئين في الولايات المتحدة.

وبينت الوزارة أن التصنيف سيوسع الفرص، لإعادة توطين الولايات المتحدة بشكل دائم آلاف الأفغان وأفراد عائلاتهم المباشرين، الذين قد يكونون عرضة للخطر نظرًا لارتباطهم بالولايات المتحدة.

وأوضحت أن قائمة المستحقين ستشمل الأفغان الذين عملوا مع منظمات إعلامية مقرها الولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية أو على مشاريع مدعومة بتمويل أمريكي، كما سيُسمح بدخول مزيد من الأفغان الذين عملوا كمترجمين أو قاموا بأدوار أخرى داعمة لقوات التحالف الذي قادته واشنطن، ولم يستوفوا المتطلبات التي وضعت سابقًا بشأن مدة خدمتهم.

وستصنف أمريكا اللاجئين الأفغان المرتبطين بها ضمن ما يعرف بـ"الأولوية 2"، وهو المستوى ذاته المحدد للأقليات المضطهدة من عدد من الدول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها

"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها

"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها

"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها

الحكومة العراقية تنفي دعوة الرئيس السوري لـ«قمة دول الجوار»

الحكومة العراقية تنفي دعوة الرئيس السوري لـ«قمة دول الجوار»

برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب

برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب