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الإمارات تتيح تطعيم الأطفال من سن 3 إلى 17 عامًا بلقاح سينوفارم الصيني

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الإمارات تتيح تطعيم الأطفال من سن 3 إلى 17 عامًا بلقاح سينوفارم الصيني الإمارات تتيح تطعيم الأطفال من سن 3 إلى 17 عامًا بلقاح سينوفارم الصيني

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قالت حكومة الإمارات إنها ستبدأ إتاحة لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» لتطعيم الأطفال من سن 3 إلى 17 سنة، ونقلت عن وزارة الصحة قولها على «تويتر»، إن القرار يأتي بعد تجارب وتقييمات موسعة وذلك دون أن تذكر أي تفاصيل.

وتطعم الإمارات بالفعل الأطفال من سنة 12 إلى 15 سنة بلقاح فايزر- بيونتيك. وقد حققت الإمارات واحدا من أعلى معدلات التطعيم في العالم، وفقا لرويترز.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية، أمس الأول، إن 78.95 % من بين سكان الإمارات البالغ عددهم نحو 9 ملايين نسمة حصلوا على جرعة واحدة وإنه تم تطعيم 70.57 % بالكامل.

وسجلت الإمارات 1519 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأول لتتجاوز إجمالي الإصابات 682 آلاف حالة و1951 وفاة.

وقادت الإمارات تجارب المرحلة الثالثة على اللقاح الذي تنتجه شركة سينوفارم الصينية وبدأت تصنيعه من خلال مشروع مشترك بين سينوفارم ومجموعة 42 التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها.

المصرى اليوم

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