وزيرة الصناعة : 14 % زيادة صادرات الصناعات الغذائية و 500 مليار جنيه استثمارات

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أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، عن زيادة صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجارى الي 2 مليار و35 مليون دولار مقابل مليار و788 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة 14% .

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على تطوير قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد أهم القطاعات الانتاجية الإستراتيجية بالاقتصاد القومي يسهم فى خلق ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وكذا توفير إحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرة إلى أهمية معرض "أفريقيا للتصنيع الغذائي" فى تحقيق التكامل الغذائي بين دول القارة الافريقية .

وقالت خلال افتتاح معرض "افريقيا للتصنيع الغذائي" إن مشاركة 140 شركة دولية ومحلية في مجال تصنيع الاغذية والمشروبات يمثلون 16 دولة فى فعاليات المعرض تعكس أهميته فى التكامل بين سلاسل التوريد القارية فى قطاعات الأغذية والمشروبات والتغليف واللوجستيات، مشيرة الى ان المعرض يمثل منصة هامة لتعزيز التعاون بين دول القارة السمراء لتحقيق الأمن الغذائي القاري.

وأضافت جامع أن مصر تمثل محور إنتاجي وتصديري رئيسي للصناعات الغذائية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا ، مشيرة إلى أن استثمارات قطاع الصناعات الغذائية في مصر تبلغ نحو 500 مليار جنيه ويسهم بنحو 24.5 % من الناتج المحلى الإجمالى ويستوعب 23.2 من حجم العمالة فى مصر .

واكدت أن قطاع الصناعات الغذائية يمتلك إمكانات وقدرات كبيرة تؤهله للمنافسة بالسوق المصري والأسواق الخارجية، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية في زيادة صادرات القطاع لمختلف الأسواق العالمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن المعرض يمثل فرصة متميزة لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة لتعميق الصناعات الغذائية وصناعة التعبئة والتغليف ومن ثم المساهمة فى زيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية وبصفة خاصة اسواق دول القارة الأفريقية.

و أوضح أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية ان بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولى يتم تطوير استراتيجية الشركات لتحقيق النمو المنشود بمساعدة استشاريون وخبراء متخصصين .

ومن جانبه أكد أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والتغليف ان مصر تحتل مركز الريادة في أفريقيا في صناعة الطباعة والتغليف وخاصة في سوق الطباعة الرقمية باعتبارها مستقبل صناعة الطباعة”.

وأضاف أن صناعة الطباعة والتغليف تجذب استثمارات عالمية كبرى ومتنوعة في هذا المجال وهذا ما نشهده من خلال إقبال العديد من الشركات الدولية على المشاركة في معرض إفريقيا للتصنيع الغذائي هذا العام برغم تحديات الكورونا”.