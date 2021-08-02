أخبار عاجلة

قصة نجاح شاب سعودي في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور -
لمدة عامين في صفقة انتقال حر.. "أمرابط" من النصر إلى أيك أثينا اليوناني -
استشاري أمراض قلب يحذر من تناول حبوب الأسبرين أو الضغط دون سوائل -
"فلكية جدة": القمر الأحدب يقترن الليلة بالنجم قلب العقرب -
لقطة بالشعر وأخرى بالحجاب.. صورتان لمراسلة أجنبية قبل وبعد "طالبان" تثيران ضجة على "تويتر" -
رئيس الهيئة المصرية للكتاب: المصريون يقرأون بمعدل 750 مليون ساعة كل أسبوع -
متولي يشارك في جزء من تدريبات الأهلى بسبب آلام الأسنان -
مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بطوخ -
بدر يانون ينتظم فى تدريبات الأهلى بعد تعافيه من كورونا -
«الأمن الجماعي»: سيطرة طالبان على معظم أفغانستان بما في ذلك كابل تثير القلق العميق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

بداية ساخنة لـ«ذا روك»..نجم الأكشن يحقق 32 مليون دولار بفيلم «Jungle Cruise» ()

Print
بداية ساخنة لـ«ذا روك»..نجم الأكشن يحقق 32 مليون دولار بفيلم «Jungle Cruise» (فيديو) بداية ساخنة لـ«ذا روك»..نجم الأكشن يحقق 32 مليون دولار بفيلم «Jungle Cruise» ()

لاقتراحات اماكن الخروج

حقق الفيلم الجديد لنجم الأكشن «دواني جونسون» الملقب بـ«ذا روك» 32 مليون دولار في شباك التذاكر بأمريكا الشمالية هذا الأسبوع، لينذر بتصدره لإيرادات السينما الأمريكية، إلى جانب تحقيقه 30 مليون دولار من عروضه على منصة «ديزني +» الرقمية التي يعرض لها داخل الولايات المتحدة.

وحقق الفيلم في أول أيام عرضه 13 مليون دولار، وتصاعدت إلى 28 ثم 32 مليون دولار حتى اليوم الإثنين، رغم التخوفات من عزوف الجماهير عن حضوره بالصالات السينمائية بسبب انتشار متحور «دلتا كورونا» .

وأطاح الفيلم بفيلم «old» الذي تصدر شباك التذاكر الأمريكي الأسبوع الماضي، والذي حقق 2.09 مليون دولار داية الأسبوع من عروضه في 3379 دار عرض، ومن المتوقع أن يصل فيلم الإثارة إلى إجمالي إيرادات 30.5 مليون دولار في الأسبوع الثاني من إطلاقه.

فيلم «Jungle Cruise» يشارك في بطولته إيميلي بلانت، وتدور أحداثه في اجواء الأكشن والمغامرات والكوميديا الرومانسية، في غابات الأمازون، من خلال قصة مغامرين يعودان لاكتشاف كنز أثري يتعلق بالعثور على مفتاح داخل صندوق، لتبدأ اللعنة والمطاردات من مجموعة من لصوص التاريخ.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. مغردون يذكرون بما قاله بوش وبايدن عن "طالبان"

بالفيديو.. مغردون يذكرون بما قاله بوش وبايدن عن "طالبان"

فيديو : الظهراوي يناشد أهالي السيلة الحارثية وقف الفوضى وعمليات الثأر والتفرغ للاحتلال

فيديو : الظهراوي يناشد أهالي السيلة الحارثية وقف الفوضى وعمليات الثأر والتفرغ للاحتلال

الهاتف الذكي في 25 عامًا.. شاهد فيديو تاريخ تطور "الجوال"

الهاتف الذكي في 25 عامًا.. شاهد فيديو تاريخ تطور "الجوال"

تداول فيديو من مطار كابول لـ«قتلى سقطوا في محاولة الهروب من حكم طالبان»

تداول فيديو من مطار كابول لـ«قتلى سقطوا في محاولة الهروب من حكم طالبان»