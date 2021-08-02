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حقق الفيلم الجديد لنجم الأكشن «دواني جونسون» الملقب بـ«ذا روك» 32 مليون دولار في شباك التذاكر بأمريكا الشمالية هذا الأسبوع، لينذر بتصدره لإيرادات السينما الأمريكية، إلى جانب تحقيقه 30 مليون دولار من عروضه على منصة «ديزني +» الرقمية التي يعرض لها داخل الولايات المتحدة.

وحقق الفيلم في أول أيام عرضه 13 مليون دولار، وتصاعدت إلى 28 ثم 32 مليون دولار حتى اليوم الإثنين، رغم التخوفات من عزوف الجماهير عن حضوره بالصالات السينمائية بسبب انتشار متحور «دلتا كورونا» .

وأطاح الفيلم بفيلم «old» الذي تصدر شباك التذاكر الأمريكي الأسبوع الماضي، والذي حقق 2.09 مليون دولار داية الأسبوع من عروضه في 3379 دار عرض، ومن المتوقع أن يصل فيلم الإثارة إلى إجمالي إيرادات 30.5 مليون دولار في الأسبوع الثاني من إطلاقه.

فيلم «Jungle Cruise» يشارك في بطولته إيميلي بلانت، وتدور أحداثه في اجواء الأكشن والمغامرات والكوميديا الرومانسية، في غابات الأمازون، من خلال قصة مغامرين يعودان لاكتشاف كنز أثري يتعلق بالعثور على مفتاح داخل صندوق، لتبدأ اللعنة والمطاردات من مجموعة من لصوص التاريخ.