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البرلمان يتدخل لوقف الفتنة بين الأهلي والزمالك: عواقب وخيمة وكارثية

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البرلمان يتدخل لوقف الفتنة بين الأهلي والزمالك: عواقب وخيمة وكارثية البرلمان يتدخل لوقف الفتنة بين الأهلي والزمالك: عواقب وخيمة وكارثية

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تقدم المهندس عبدالسلام خضراوى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة، في أول تدخل برلماني بسبب لوقف الفتنة بين نادي الأهلي ونادي ، قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، طالب فيه جميع الاندية الجماهيرية الكبرى وفى مقدمتها ناديى الأهلى والزمالك بالتوقف الفورى عن أي تراشق بينهما مؤكداً أن مثل هذه الامور تؤدى إلى عواقب وخيمة وكارثية على جماهير كرة القدم .

كما طالب «خضراوى» في طلب الاحاطة بوضع مدونة سلوك رياضية تكون منهاج عمل بين الاندية الرياضة المصرية على ان تفعيل قوانين الرياضة ضد من يخالف احكامها ومن اجل مواجهة الفتنة بين جماهير الأهلى والزمالك، مؤكداً اهمية الحفاظ على قيم الروح الرياضية والقضاء نهائياً على جميع التجاوزات المباشرة وغير المباشرة بين الأندية الرياضية خاصة من القيادات .

كما طالب المهندس عبدالسلام خضراوى من الاعلام الرياضى المقروء والمرئي والمسموع والمواقع الالكترونية التوقف فوراً عن نشر أي اخبار لأى تراشق يحدث بين الأندية اتنصاراً للقيم والتقاليد والروح الرياضية والابتعاد عن الفتنة بين جماهير الأندية بصفة عامة والأندية صاحبة الجماهير الكبيرة بصفة خاصة.

المصرى اليوم

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