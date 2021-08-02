الدبلومات الفنية 2021.. موعد امتحانات الدور الثاني ورسوم التظلمات ورابط النتيجة

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يبحث قطاع كبير من الطلاب بعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، عن موعد امتحانات الدور الثاني لشهادات الدبلوم الفنية الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، وذلك للطلاب الذين لم يوفقوا في بعض مواد الامتحانات خلال الدور الأول من العام الدراسي 2020/ 2021، بينما يبحث عدد آخر من الناجحين عن مواعيد تقديم التظلمات من نتيجة الدور الأول، فيما يستمر بعض الطلاب في البحث عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 التي تم إعلانها يوم الأربعاء الماضي رسميًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

موعد بدء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

يخوض 212 ألفًا و391 طالبًا وطالبة امتحانات الدور الثاني من شهادة الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، ويمثل الطلاب الذين يحق لهم دخول امتحانات الدور الثاني 27.37% من إجمالي الطلاب المسجلين في الدبلومات الفنية لعام 2020/2021.

وبلغ عدد الطلاب الراسبين والذين لا يحق لهم دخول امتحانات الدور الثاني من شهادة الدبلومات الفنية 32 ألفًا و565 طالبًا وطالبة بنسبة 4.20% من إجمالي الطلاب المسجلين في الدبلومات الفنية لعام 2020/2021.

مواعيد تقديم تظلمات الدبلومات الفنية

بدأت وزارة التربية والتعليم في قبول تظلمات طلاب الدبلومات الفنية اعتبارًا من يوم السبت 31 يوليو 2021، ويستمر تلقي طلبات التظلمات من نتيجة الدبلومات الفنية 2021، لمدة 15 يومًا.

يدفع الطلاب الراغبين في التظلم من نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020/2021 مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في التظلم منها، ويتم سداد المبلغ في مكتب البريد لصالح حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

ويحق لطلاب الدور الثاني من الدبلومات الفنية التظلم من نتيجة الدور الثاني أيضًا لمدة أسبوع في اليوم التالي لاعلان النتيجة، بعد اعتماد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نتيجة الدور الثاني رسميًا.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021

رغم مرور عدة أيام على ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم إلا أن بعض الطلاب مازالوا يبحثون عن النتيجة، ويمكن الاستعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية عبر الضغط هنا على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .

وكان الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أعلن أن عدد الطلاب المقيدين في الدبلومات الفنية 2020/2021، عددهم يصل إلى 816 ألفًا و948 طالبًا وطالبة، وحضر امتحان الدور الأول منهم 776 ألفًا و20 طالبًا وطالبة، بينهم 18 ألفًا و110 طالبة وطالبة يدرسون لنيل شهادة الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات، وبينما يبلغ عدد الذين يدرسون لشهادة الدبلومات نظام 3 سنوات 757 ألفًا و541 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الحاضرين في دبلوما مدارس التكنولوجيا التطبيقية 369 طالبًا وطالبة.

نسب وأعداد الناجحين في الدبلومات الفنية 2021/2022

بلغ عدد الطلاب الناجحين في امتحانات الدبلومات الفنية 531 ألفًا و50 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 68.43 %، وكانت التفاصيل كما يلي:

الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات

بلغ عدد الطلاب الناجحين 15 ألفًا و298 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 84.47%، وكانت نسبة النجاح في دبلوم الثانوى الصناعى 79.06%، دبلوم الثانوى التجارى 95.53%، دبلوم الثانوى الفندقى 83.76%، دبلوم الثانوى الزراعى 60.99%.

الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات

بلغت نسبة النجاح في دبلوم الثانوى الصناعى 71.50%، وفي دبلوم الثانوى التجارى 72.40%، وفي دبلوم الثانوى الزراعى 53.72%، دبلوم الثانوى الفندقى 88.38%، وفى دبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، عدد الطلاب الحاضرين 369 طالبًا وطالبة ونسبة النجاح 89.97%، ودبلوم مدارس التعليم والتدريب المزدوج، عدد الطلاب الحاضرين 17 ألفًا و548 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 85.44%، دبلوم مدارس الإعداد المهنى، عدد الطلاب الحاضرين 69 ألفًا و855 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 42.82%، دبلوم مدارس الدمج، عدد الطلاب الحاضرين 3 آلاف و207 طالبًا وطالبة، ونسبة النجاح 87.94%.

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