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أكد أحمد مجدي نجم نادي الزمالك السابق أن أندية أسوان والإنتاج الحربي و وادي دجلة هم الأقرب إلى للهبوط إلى الممتاز ب هذا الموسم.

وقال مجدي في تصريحات تلفزيونية: "لا أتوقع هبوط البنك الأهلي والمقاولون العرب، فكلاهما يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، كما أن المباريات المتبقية لهما ليست بصعوبة المباريات المتبقية للثلاثي أسوان والإنتاج الحربي و وادي دجلة، لذلك أرى أن هذا الثلاثي هم الأقرب إلى الهبوط هذا الموسم".

واختتم مجدي: "الدوري العام لن يُحسم إلا في الأوتار الأخيرة، نظراً لاشتعال المنافسة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك منذ بداية الموسم، خاصةً بعد تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط بعد فوز المارد الأحمر في مبارياته المؤجلة".