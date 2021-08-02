أخبار عاجلة

السعودية: إعطاء 32 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا -
بدء الدراسة بكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية العام الدراسي المقبل -
حقائق وأرقام في تاريخ مواجهات الزمالك ووادي دجلة -
بيراميدز والجونة مباشر الآن -
مباشر بيراميدز والجونة لحظة بلحظة الدوري المصري -
بث مباشر .. مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري عبر القناة التالية -
"تعليم الرياض" تعلن أسماء الفائزين بمسابقة "القرآن والسُّنة" -
وزارة النقل والخدمات اللوجستية توضح طريقة الاعتراض في حال تعرض المركبة لضرر بسبب الطرق التابعة لها -
"تراحم الرياض" تواصل تقديم المشاريع الصغيرة من "بساعدي أصنع نجاحي" -
العراق يسجل 8830 إصابة جديدة بكورونا و620 حالة بفلسطين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تنبيه لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة نجران: نأمل الحيطة والحذر

Print
تنبيه لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة نجران: نأمل الحيطة والحذر تنبيه لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة نجران: نأمل الحيطة والحذر
تشهد رياحاً مصحوبة بالأتربة والغبار ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية

تنبيه لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة نجران: نأمل الحيطة والحذر

نبّه الحساب الرسمي للقوات الخاصّة لأمن الطرق، على "تويتر"، مستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة نجران، موضحاً أنها تشهد رياحاً نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار؛ ما يؤدي إلى انخفاضٍ في مستوى الرؤية الأفقية.

وقال: لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.

وكان قد أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـعاشرة مساءً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لمدة عامين في صفقة انتقال حر.. "أمرابط" من النصر إلى أيك أثينا اليوناني

لمدة عامين في صفقة انتقال حر.. "أمرابط" من النصر إلى أيك أثينا اليوناني

استشاري أمراض قلب يحذر من تناول حبوب الأسبرين أو الضغط دون سوائل

استشاري أمراض قلب يحذر من تناول حبوب الأسبرين أو الضغط دون سوائل

"فلكية جدة": القمر الأحدب يقترن الليلة بالنجم قلب العقرب

"فلكية جدة": القمر الأحدب يقترن الليلة بالنجم قلب العقرب

لقطة بالشعر وأخرى بالحجاب.. صورتان لمراسلة أجنبية قبل وبعد "طالبان" تثيران ضجة على "تويتر"

لقطة بالشعر وأخرى بالحجاب.. صورتان لمراسلة أجنبية قبل وبعد "طالبان" تثيران ضجة على "تويتر"