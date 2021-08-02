القصة الكاملة لمقتل شهيد الشهامة "حسين السمطى " وإصابة نجله وشقيقيه بالمرج

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على مدار 3 أيام تواصل جهات التحقيق سماع اقوال الاهالى وشهود العيان وعددا من المتهمين المضبوطين من عائلتى السوهاجية والسميطى لمعرفة حقيقة واسباب سقوط السميطى قتيلا واصابة 4 آخرين فى مشاجرة المرج .

فى الوقت الذى اكد فيه شهود العيان حسن سمعة القتيل "السميطى"ورغبته الدائمة فى التدخل للصلح بين اى طرفين توجد بينهما حلافات ،تضاربت أقوال المتهمين المضبوطين من عائلتى "السوهاجى والسميطى"

قال البعض فى التحقيقات أن أبناء عائلة السوهاجى يمتلكون محلات عصير فى منطقة محطة المترو وان أحد الباعة الجائلين توقف امام محل عصير ما دفع صاحب المحل لمنعه من الوقوف امام العصارة ملكه وعندما اعترض البائع المتجول نشبت بينهما مشاجرة تدخل انصار الطرفين ،اضافوف فى التحقيقات ان القتيل تدخل لفض المشاجرة فاصيب بطلق نارى اودى بحياته واصيب 4 اخرون.

فيما روى الطرف الثانى قصة اخرى مؤكدين أن شابا من عائلة السوهاجية قام بعاكس فتاة من عائلة اخرى فابلغت الفتاة اشرتها التى جاءت للمعاتبة فنشبت مشاجرة بينهما تدخل خلالها القتيل "لحل المشكلة .

أكدوا فى التحقيقات أن مجموعة من الشباب حضروا، من أعلى سلم مترو الانفاق، وقاموا بالتعدي عليه بالضرب، حتى أطلق أحدهم عليه النار، من سلاح ناري، ليسقط على الأرض غارقا في دمائه، كما أصيب نجله، و2 من إخوته بإصابات خطيرة وتم نقلهم للعناية المركزة .